Resident Evil 2: come ottenere Fucile a Pompa e Lanciagranate

La vostra capacità di sopravvivere in Resident Evil 2 dipenderà dalle armi in vostra dotazione. In questa mini-guida vi spiegheremo come trovare il Fucile a Pompa e il Lanciagranate, due delle migliori armi ottenibili nelle prime fasi dell'avventura.

Entrambe le armi si trovano nella stessa posizione, ma ne troverete solo una delle due in base al personaggio con cui state giocando. Se state affrontando la campagna di Leon troverete il Fucile a Pompa, mentre se state giocano nei panni di Claire otterrete il Lanciagranate.

Il Fucile a Pompa e il Lanciagranate si trovano nell'armeria di fronte all'ufficio ala ovest, al primo piano. Prima di raccogliere le due armi, tuttavia, avrete bisogno della chiave magnetica richiesta per aprire l'armadietto in cui sono custodite.

Prima ancora di trovare la Chiave Magnetica, però, avrete bisogno di ottenere la Chiave di Picche. Prendete le scale accanto al deposito di sicurezza e andate al terzo piano: troverete la chiave in cima a una scrivania, appena oltre l'armadietto.

Dopo aver raccolto la chiave raggiungete la Stanza dell'arte. Giocando nei panni di Leon, attraversate la sala principale sul lato est della stazione ed entrate nella Sala d'attesa al secondo piano. Usate la Chiave di Picche per sbloccare la porta sul retro della stanza. Svoltate a sinistra e continuate lungo il corridoio: la porta di fronte a destra conduce alla sala dell'arte. Prendete la Chiave Magnetica dalla scrivania e tornate all'armeria per aprire l'armadietto: al suo interno troverete il Fucile a Pompa.

Se invece state giocando nei panni di Claire, il percorso per ottenere il Lanciagranate sarà leggermente più veloce. Il processo è fondamentalmente lo stesso, solo che in questo caso potrete accedere alla Stanza dell'arte dirigendovi verso l'uscita antincendio esterna per raggiungere il secondo piano. Continuate lungo il corridoio a sinistra finché non raggiungete la porta della Stanza dell'arte. Seguite il resto dei passaggi visti con Leon per accedere all'armadietto delle armi e ottenere il Lanciagranate.

Durante le vostre esplorazioni non dimenticate di aprire le Casseforti e gli Armadietti delle Munizioni incontrati durante il cammino.