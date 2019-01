Resident Evil 2: come ottenere i Medaglioni della Statua della Dea

Se volete esplorare in lungo e in largo la mappa di Resident Evil 2, dovrete prima entrare in possesso dei tre medaglioni della Statua della Dea, la scultura presente nella stazione di polizia. In questa mini-guida vi spiegheremo cosa fare per ottenerli.

Nel corso dell'avventura vi imbatterete in tre statue raffiguranti un leone, una fanciulla e un unicorno. Ciascuna di esse contiene un medaglione che può essere ottenuto risolvendo il relativo puzzle. La soluzione di ogni enigma cambierà in base al fatto che state affrontando la campagna nella modalità A o B.

Medaglione del leone

Per ottenere questo medaglione salite al secondo piano della sala principale, dove vi imbatterete nella statua raffigurante il leone. Per risolvere il puzzle nella modalità A dovrete inserire questa sequenza: leone, foglia, uccello. Nella modalità B inserite invece: corona, applique, uccello.

Medaglione della fanciulla

Andate nell'ufficio S.T.A.R.S. e prendete la batteria, poi raggiungete la sala operativa, aprite la porta incatenata e raccogliete l'accessorio elettronico. Recatevi nel ripostiglio a ovest fino a imbattervi nel cancello bloccato. Usate i due oggetti acquisiti in precedenza per sfondare il cancello e trovare la statua della fanciulla. Per la modalità A la soluzione è: fanciulla, arco, lumaca. Per la modalità B: ariete, arpa, uccello.

Medaglione dell'unicorno

Dopo aver ottenuto il coltello sarete in grado di aprire l'ufficio posto sul lato est del piano terra. Nella stanza più piccola sul lato opposto troverete un manufatto. Questo vi consentirà di eliminare il vapore nelle docce poste al secondo piano sopra la camera oscura, sul lato ovest dell'edificio. Superate il vapore per accedere al corridoio, percorretelo fino in fondo per trovare la statua dell'unicorno. La soluzione del puzzle nella modalità A: pesce, scorpione, brocca. Soluzione modalità B: bambini, bilancia, verme.

Adesso che siete entrati in possesso dei tre medaglioni, non vi resta che inserirli nella Statua della Dea per aprire il relativo passaggio segreto. Se avete bisogno di atri consigli per affrontare al meglio l'avventura, potete consultare la nostra Guida introduttiva di Resident Evil 2.