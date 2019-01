Resident Evil 2: come sbloccare la modalità Tofu Survivor

Il nuovo remake di Resident Evil 2 disponibile su PS4, Xbox One e PC include la modalità extra Tofu Survivor. In questa mini-guida vi spieghiamo in cosa consiste e come è possibile sbloccarla all'interno del gioco.

Tutto quello che dovete fare è portare a termine la missione The 4th Survivor, modalità extra che a sua volta può essere sbloccata completando le campagne di Leon e Claire ottenendo una valutazione pari ad A. Per sbloccare la modalità Tofu Survivor basterà completare la missione di The 4th Survivor nei panni di Hunk, senza particolari requisiti di tempo.

In cosa consiste la modalità Tofu Survivor? Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, si tratta essenzialmente di una variante della modalità 4th Survivor, con la differenza che invece di controllare Hunk ci troveremo a vestire i panni di un...Tofu. La struttura della missione sarà la stessa, ma il livello di sfida sarà ancora più difficile a causa di alcune limitazioni nell'equipaggiamento a nostra disposizione.

Se Hunk era armato di tutto punto, giocando nei panni del Tofu saremo costretti a usare soltanto un pugnale da combattimento e una piccola scorta di Erbe (un'erba verde, una blu e due rosse), vedendoci costretti a cavarcela in condizioni ancora più estreme.

Se avete bisogno di qualche consiglio per affrontare al meglio il gioco principale, non dimenticate di consultare la nostra Guida introduttiva di Resident Evil 2.