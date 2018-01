Resident Evil 2 compie oggi il suo ventesimo anniversario

Sono passati esattamente 20 anni da quandofece il suo primo debutto su, in Nord America, per poi arrivare a pochi mesi di distanza anche in Europa. Il titolo rimane ad oggi uno dei capitoli più apprezzati della saga

Resident Evil 2 venne infatti pubblicato in Nord America il 21 gennaio 1998, per poi arrivare in Giappone il 29 gennaio, a otto giorni di distanza, e infine l'8 maggio dello stesso anno anche in Europa. A distanza di tutti questi anni il secondo capitolo di Resident Evil rimane uno degli esponenti più apprezzati della saga, con milioni di fan in tutto il mondo che non vedono l'ora di saperne di più su Resident Evil 2 Remake, riedizione in chiave moderna del gioco a cui Capcom sta lavorando da diverso tempo.

Stando a diversi indizi emersi negli ultimi giorni, a partire dalla nuova immagine profilo con il font originale di Resident Evil 2, pare proprio che Capcom si stia preparando a fare un nuovo annuncio sull'atteso Remake, novità che potrebbero arrivare proprio in queste ore in occasione del ventesimo anniversario. Ad ogni modo, vi invitiamo a restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdervi nessun aggiornamento.

Anche voi considerate Resident Evil 2 come uno dei capitoli migliori della saga?