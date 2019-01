Resident Evil 2: confermato il supporto per il formato 21:9 su PC

Con una breve nota pubblicata su Steam, Capcom ha reso noto che Resident Evil 2 Remake supporta il formato di visualizzazione 21:9 su PC, ideale per i Monitor Ultra Wide. Questa opzione è già attiva nella One Shot Demo e sarà presente anche nel gioco completo.

Il survival horror Capcom uscirà il 25 gennaio su Windows, Xbox One e PlayStation 4, la pubblicazione della demo di Resident Evil 2 Remake ha permesso ai dataminer di analizzare il codice sorgente scoprendo la presenza del New Game Plus e di altre modalità e opzioni non ancora annunciate, tra cui percorsi alternativi per i personaggi e la modalità Rogue.

La One Shot Demo di Resident Evil 2 è stata accolta positivamente dal pubblico, con oltre un milione di download registrati nel weekend, tuttavia meno del 30% dei giocatori è riuscito a portarla a termine, i 30 minuti offerti da Capcom non sono bastati alla maggior parte degli avventurieri per vedere tutti i contenuti della versione di prova.