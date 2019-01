Resident Evil 2 conterrà alcuni easter egg tratti da RE7 Biohazard

Kazunori Kadoi (Game Director) e Yoshiaki Hirabayashi (Producer) di Capcom sono stati recentemente ospiti di uno speciale evento stampa a Dubai per promuovere il lancio di Resident Evil 2 Remake e in questa occasione hanno rivelato un particolare importante su alcuni easter egg nascosti nel gioco.

Secondo quanto riferito dai due membri del team di sviluppo, in Resident Evil 2 saranno presenti easter egg, situazioni e oggetti in qualche modo legati a Resident Evil 7 Biohazard. Comprensibilmente, non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito, non ci resta quindi che attendere l'uscita del gioco per scoprire questi misteriosi riferimenti.

Resident Evil 2 Remake uscirà il 25 gennaio in Europa, la prima recensione di Famitsu è estremamente positiva, così come il parere di Digital Foundry sul comparto tecnico delle versioni PC, PS4, Xbox One, PlayStation 4 Pro e Xbox One X. La One Shot Demo, della durata di 30 minuti, è ora disponibile per il download e potrà essere giocata fino al 31 gennaio, trascorso questo periodo la versione di prova verrà rimossa dagli store digitali.