Resident Evil 2 quanto costa? Il prezzo più basso a maggio 2021

Quanto costa Resident Evil 2? La recente uscita di Resident Evil Village potrebbe aver convinto molti di voi a fare un tuffo nel passato per riscoprire uno degli episodi più amati e venduti della serie Capcom, protagonista di un recente e acclamato remake.

Il prezzo più basso che abbiamo trovato è su Amazon.it: Resident Evil 2 costa 23.99 euro in versione fisica per PlayStation 4, il prezzo si riferisce alla versione per il mercato nord europeo con copertina in tedesco e supporto multilingua, tra cui l'italiano. Si tratta della versione standard, priva di DLC o contenuti aggiuntivi ma vi ricordiamo che sul PlayStation Store potete scaricare gratis i costumi classici del 1998 per Leon e Claire.

Resident Evil 2 Remake per PlayStation 4 è compatibile anche con PlayStation 5, pur senza ottimizzazioni next-gen di alcun tipo, se non i caricamenti più veloci garantiti dall'SSD, Capcom non sembra avere intenzione di pubblicare una patch, in ogni caso il gioco è perfettamente funzionante anche sulla nuova console di casa Sony.

Una buona occasione per riscoprire un classico del genere survival horror al prezzo più basso di sempre, bastano poco più di 20 euro per portarsi a casa uno dei giochi più venduti della storia dei videogiochi.