Resident Evil 2: i costumi Noir della Deluxe Edition si mostrano in due immagini

Nella giornata di ieri, Capcom ha annunciato tutti i dettagli della Deluxe Edition di Resident Evil 2 riservata al mercato occidentale.

Questa speciale edizione includerà una copia del gioco con la copertina reversibile (sarà possibile scegliere tra Leon e Claire) e il contenuto digitale Deluxe DLC Pack, che a sua volta comprenderà:

Costumi Elza Walker , Military e Noir per Claire Redfield.

, e per Claire Redfield. Costumi Noir e Arklay Sheriff per Leon Kennedy;

e per Leon Kennedy; Pistola Samurai Edge modello Albert;

modello Albert; Soundtrack Originale.

Quest'oggi, invece, Capcom ha pubblicato degli screenshot in alta definizione grazie ai quali possiamo ammirare nel dettaglio i costumi Noir che potranno indossare i due protagonisti. Trovate le immagini in questione allegate in calce a questa notizia. Come vi sembrano? Gli extra proposti saranno sufficienti ad invogliarvi all'acquisto della Deluxe Edition?

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Resident Evil 2 verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 25 gennaio 2019. Nella giornata di ieri sono anche stati pubblicati tanti screenshot che mostrano Claire, gli zombie e un temibile Licker.