Resident Evil 2: demo completata dal 28% dei giocatori e nuovo trailer con Hunk e Tofu

Capcom ha diffuso una serie di statistiche legate alla One Shot Demo di Resident Evil 2: come riportato nel weekend, i download hanno raggiunto quota 1.3 milioni su tutte le piattaforme, tuttavia sembra siano in pochi ad aver completato la versione di prova.

ResidentEvil.net riporta infatti un tasso di completamento pari al 28% del totale, evidentemente il tempo limite di 30 minuti non è bastato alla maggior parte dei giocatori per riuscire a vedere la conclusione della demo. Da segnalare come i dati riportati prendano siano basati sulle informazioni ricevute da coloro che hanno accettato di inviare i dati di gioco a RE.net, dunque i numeri reali potrebbero essere superiori rispetto a quanto segnalato.

Altra notizia arriva da AllGamesDelta che ha pubblicato un trailer di Resident Evil 2 incentrato su Hunk e Tofu, i due personaggi segreti che faranno la loro comparsa anche nel remake. Infine, il sito PCMRace ha pubblicato una serie di screenshot in 4K tratti dalla demo per Windows.

Resident Evil 2 Remake sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 25 gennaio: sapevate che uno speedrunner ha completato la demo di RE2 in tre minuti?