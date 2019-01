Resident Evil 2: demo disponibile per il download su PS4, Xbox One e PC

Come promesso, Capcom ha pubblicato oggi la demo giocabile (denominata 1-Shot Demo) dell'attesissimo Resident Evil 2, ora disponibile per il download da PlayStation Store, Xbox Store e Steam.

La demo di Resident Evil 2 Remake pesa 7.91 GB e vi permetterà di giocare per 30 minuti, come evidenziato da Capcom nella sinossi ufficiale: "Questa demo speciale ti consente di provare la versione rivisitata di Resident Evil 2, ma attenzione: avrai soltanto 30 minuti per completarla, anche se puoi continuare a giocare tutte le volte che vuoi dopo essere stato sconfitto. Ti godrai l'atmosfera horror con calma o farai una corsa pazza per risolvere tutti i misteri del Distretto di Polizia di Raccoon? A te la scelta! Questa demo è disponibile fino al 31/01/2019. Per giocare devi eseguire l'accesso e avere una connessione Internet attiva. Se la connessione si interrompe durante il gioco, il timer continuerà a contare quando tornerai sulla schermata principale. Prova a riconnetterti appena vedi il messaggio d'errore o esci dal gioco se stai riscontrando problemi di connessione."

Al termine della demo un video annuncia una sorpresa di cui non vi parleremo in questa sede per evitare spoiler, se siete interessati potete cliccare sul link proposto poco prima. Ricordiamo che Resident Evil 2 sarà disponibile in Europa dal 25 gennaio su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, siete pronti per tornare a vivere l'orrore e la paura?