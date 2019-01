Resident Evil 2 Demo: video gameplay con grafica retrò grazie alla Potato Mode

La cosiddetta Potato Mode di Resident Evil 2 ha destato non poco interesse tra i giocatori che hanno scaricato la demo su Steam: abbassando al minimo i valori delle impostazioni e la risoluzione è possibile giocare con una grafica in stile rétro, replicando l'esperienza originale vissuta sulla prima PlayStation nel 1998.

La Potato Mode può essere attivata solamente su PC. Come? Seguendo questi semplici passi:

Disattivare tutti gli effetti avanzati come illuminazione volumetrica e occlusione ambientale

Impostate tutti i valori al minimo dal pannello delle impostazioni

Impostazione la risoluzione a 640x480

Scalare la risoluzione al 50% poi upscalate tutto a 1920x1440

Il risultato finale sarà quello che potrete vedere nel video gameplay pubblicato in apertura della notizia, che abbiamo registrato per l'occasione dopo aver effettuato un benchmark di Resident Evil 2 in

4K su RTX 2080 Ti. Resident Evil 2 Remake sarà disponibile dal 29 gennaio su PlayStation 4, Xbox One e PC, la demo resterà scaricabile dagli store digitali fino al 31 gennaio, trascorso questo termine verrà definitivamente rimossa.