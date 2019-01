Resident Evil 2: i dettagli sulla patch del day one

A ormai pochi passi dal traguardo, giungono informazioni relative alla patch del day one di Resident Evil 2, che si appresta a riportare il terrore negli schermi di tutti gli appassionati del genere survival horror.

Grazie a quanto riportato da GearNuke, scopriamo con sollievo che non ci metteremo troppo tempo a scaricare il primo update del gioco. Si parla infatti di 533.6 MB di contenuti aggiuntivi da scaricare al lancio, una cifra che, rispetto agli standard odierni, si attesta su livelli piuttosto bassi. L'aggiornamento non apporta alcuna modifica di gioco, né introduce alcuna feature; gli sviluppatori hanno infatti semplicemente fixato alcuni bug minori e problemi tecnici presenti nella build precedente.

Ricordiamo ai lettori che Resident Evil 2 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire da venerdì 25 gennaio. Acquistando il gioco su Amazon potete ottenere un DLC esclusivo. In attesa del debutto, Capcom ha recentemente pubblicato lo spaventoso trailer di lancio del survival horror. Per un approfondimento completo sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra Recensione, che ha premiato il titolo con un secco 9.