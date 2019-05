Resident Evil 2 e Devil May Cry 5 fanno felice Capcom: i dati di vendita sono ottimi

L'anno fiscale appena concluso è stato complessivamente positivo per Capcom, visto che la software house è riuscita a piazzare alcuni colpi che si sono rivelati ottimi dal punto di vista delle vendite e hanno permesso alla software house di rafforzare la propria posizione sul mercato.

Parliamo ovviamente di Resident Evil 2 e di Devil May Cry 5, che hanno davvero venduto benissimo, il primo superando le aspettative della stessa Capcom, come ammesso nel report diffuso nelle scorse ore, ma anche grazie al supporto di Monster Hunter: World, che continua ad essere un titolo di grande successo.

"La popolarità di titoli come Resident Evil 2 hanno superato le aspettative, guidando il successo della compagnia. Devil May Cry 5 ha raggiunto i mercati di oltreocano e portato a casa forti guadagni, e la serie di monster Hunter ha contribuito in maniera significativa ad aumentare i profitti. Monster Hunter: World è stato un successo fenomenale nello scorso anno fiscale, e ha mantenuto la popolarità espandendo la sua base di utenti, ed anche la versione di Steam per PC ha guadagnato bene."

Capcom dunque ha registrato utili per il sesto anno consecutivo, totalizzando vendite nette per oltre 100 miliardi di yen, per un rialzo del 5.8% rispetto all'anno precedente. Da segnalare anche entrate operative per 18.14 miliardi di yen (+13.1%) ed entrate ordinarie per 18.19 milardi di yen (+19.3%).

Per meglio capire la bontà dei giochi in questione, potete anche dare un'occhiata alla nostra recensione di Devil May Cry 5 e la recensione di Resident Evil 2. Che ne pensate dei numeri di Capcom?