Resident Evil 2 e Devil May Cry 5: i trailer del Tokyo Game Show sottotitolati in italiano

Capcom ha pubblicato le versioni localizzate in italiano dei nuovi trailer di Resident Evil 2 Remake e Devil May Cry 5 pubblicati questa settimana in occasione del Tokyo Game Show, attualmente in corso in Giappone.

Resident Evil 2 Remake

Al Tokyo Game Show, Capcom ha svelato un Nuovo trailer per uno dei suoi titoli più attesi che mai, Resident Evil 2, che offrirà ai giocatori un punto di partenza completamente nuovo per questo classico survival, capolavoro dell’horror. Vivi gli intriganti eventi che stanno avendo luogo a Raccoon City e segui le avventure del poliziotto Leon S. Kennedy e della studentessa Claire Redfield, intenti a scoprire cosa si nasconde dietro alla terribile epidemia zombie.

Mentre Leon e Claire affronteranno una loro campagna personale e separata l’una dall’altra, le esperienze che vivranno si uniranno per creare una storia profonda che rivelerà le malvagie intenzioni che si celano dietro all’incubo che sta inghiottendo la città, la verità sulla nefasta Umbrella Corporation e infine il ruolo che la famiglia Birkin ha in tutta questa tragedia. Il trailer introduce anche alcuni personaggi, nemici e amici, che i giocatori possono aspettarsi di incontrare durante le loro avventure, inclusi l’iconica femme fatale Ada Wong, la misteriosa Annette Birking e il capo della polizia Brian Irons.

Devil May Cry 5

La città è ormai completamente invasa dai demoni. E a quanto pare non è solo un problema di Red Grave City. I demoni sono ovunque! In Devil May Cry 5 Dante, il leggendario cacciatore di demoni, si unisce al collega Nero e all’esperta armaiola Nico per superare i limiti delle sue tecniche di investigazione e di sterminazione. Nel nuovo trailer vedrete Dante tornare in azione con la sua fida lama Rebellion e le sue pistole Ebony and Ivory, oltre ad una motocicletta fuori di testa che si divide in due, trasformandosi così in due lame da combattimento.

Nero e Dante affrontano le orde infernali per arrivare a svelare il mistero che si cela dietro all’albero demoniaco Qlipoth, situato nel centro della città. Oltre a loro faranno un grande ritorno le due amate eroine della serie Trish e Lady. Il gioco completo conterrà 3 personaggi giocabili, ognuno dei quali avrà il suo stile di gameplay radicalmente diverso dagli altri. Gioca nei panni di Nero, Dante e il nuovo personaggio V, un misterioso cliente dell’ufficio “Devil May Cry” che parla in rima poetica. Nei prossimi mesi verranno rivelati maggiori dettagli su V.