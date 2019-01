Resident Evil 2 e Devil May Cry 5 utilizzeranno Denuvo su PC

Capcom ha recentemente aggiornato le pagine Steam del remake di Resident Evil 2 e Devil May Cry 5 specificando che le versione PC di entrambi i giochi implementeranno il sistema di anti-pirateria Denuvo.

La compagnia giapponese, quindi, seguirà anche nel 2019 la medesima strategia messa in atto negli ultimi anni. Denuvo è stato impiegato, ad esempio, anche in Resident Evil 7 e Mega Man 11: in entrambi i titoli, in ogni caso, è stato violato poche settimane dopo il lancio. Evidentemente, a Capcom basta proteggere i suoi prodotti durante le prime settimane di disponibilità sul mercato, ovvero quelle dove si concentrano il maggior numero delle vendite a prezzo pieno.

Il calo delle prestazioni derivanti dall'implementazione di Denuvo nei giochi per PC è uno degli argomenti più dibattuti in ambito PC. Stando ad una recente video-analisi, la sua rimozione ad opera degli sviluppatori ha migliorato in maniera sostanziale il framerate di una selezione di giochi, nella quale sono compresi Dishonored 2, Life is Strange e RiME.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Resident Evil 2 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 25 gennaio. Devil May Cry 5, invece, arriverà sulle medesime piattaforme l'8 marzo.