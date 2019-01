Resident Evil 2: dieci minuti di gameplay in 4K con Ada Wong

In attesa del lancio di Resident Evil 2 Remake (in arrivo venerdì 25 gennaio) vi proponiamo un video di gameplay in 4K/30 fps con protagonista la misteriosa Ada Wong, uno dei personaggi più celebri dell'universo di RE2. Attenzione: il filmato contiene spoiler sulla trama e su alcune sequenze di gioco.

Questo è solamente un piccolo assaggio di Resident Evil 2 Remake e nelle prossime ore e nei prossimi giorni pubblicheremo nuovi video incentrati su altri personaggi e situazioni di gioco, intanto potete godervi il gameplay di Ada Wong che trovate in apertura della notizia, buona visione!



Nella giornata di ieri Capcom ha pubblicato il trailer di lancio di Resident Evil 2 Remake ed ha svelato i dettagli sulla day one patch, aggiornamento del peso di circa 500 MB che risolve alcuni bug e problemi tecnici, migliorando la stabilità generale del gioco, senza però aggiungere nuovi contenuti, già tutti presenti su disco. Per saperne di più vi rimandiamo alla Recensione di Resident Evil 2 e alla Video Recensione in 4K del remake di uno dei survival horror più acclamati di sempre.