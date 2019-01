Resident Evil 2: differenze tra la difficoltà Assistita, Standard e Hardcore

Resident Evil 2 può contare su tre diversi livelli di difficoltà, accessibili sin da subito, denominati Assistita (Facile), Standard (Normale) e Hardcore (Difficile)... cosa cambia esattamente e quali sono le differenze tra i vari livelli di difficoltà?

Difficoltà Facile (Assistita)

Il livello di difficoltà più semplice, consigliato principalmente ai neofiti e a tutti coloro che non hanno molta esperienza con i giochi d'azione ed i survival horror. Presente la mira assistita, la salute si rigenera da sola (ma non totalmente) ed i nemici sono meno resistenti ai colpi, infine è presente il salvataggio automatico.

Difficoltà Normale (Standard)

A livello Normale sono necessari più colpi per uccidere i nemici, inoltre sarà possibile ripristinare la salute solamente tramite medicinali e oggetti curativi. Viene mantenuto il salvataggio manuale senza i nastri d'inchiostro.

Livello Difficile (Hardcore)

In questo caso la sfida inizia a farsi complicata: i nemici richiederanno almeno 10/12 colpi per essere eliminati, la mira assistita è disattivata e i salvataggi saranno consentiti solamente tramite i nastri per la macchina da scrivere, esattamente come nell'originale Resident Evil 2.