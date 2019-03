Resident Evil 2 diventa Resident Evil 3 Nemesis grazie ad alcune mod

Un gruppo di modder sta lavorando per trasformare Resident Evil 2 Remake in Resident Evil 3: al momento sono disponibili solamente alcune skin di Jill e Nemesis ma esiste già un progetto più complesso ed avanzato...

La prima mod sostituisce Claire Redfield con Jill Valentine mentre la seconda propone un modello di Nemesis basato su Super Tyrant. Come detto in apertura, al momento è presto per esultare ed il lavoro svolto è sicuramente lodevole, seppur amatoriale e particolarmente elementare sotto alcuni aspetti relativi alla qualità della skin e della modellazione. In ogni caso i modder in questione hanno già annunciato di essere al lavoro su una mod più ampia e complessa che proporrà l'intera esperienza di Resident Evil 3 Nemesis ricostruendo da zero RE2.

Secondo alcuni rumor, il remake di Resident Evil 3 sarebbe già in fase di sviluppo negli studi di Capcom, tuttavia al momento la casa di Osaka non ha annunciato nulla in merito e non è escluso che il progetto in questione possa essere destinato a piattaforme next-gen come PlayStation 5 e Xbox Scarlett.