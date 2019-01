Resident Evil 2: Domande e Risposte sul remake del gioco Capcom

Sappiamo molto bene che, nonostante il gradito antipasto rappresentato dalla One-Shot Demo, non vedete l'ora di mettere le mani su Resident Evil 2 Remake. Nel tentativo di addolcire l'attesa, oltre a pubblicare la recensione abbiamo ben pensato di realizzare anche un Q&A interamente dedicato al survival horror di Capcom!

La sessione di domande e risposte su Resident Evil 2 Remake è andata in onda oggi pomeriggio alle ore 17:00 sul canale Twitch di Everyeye. Ad aspettarvi c'erano i nostri Francesco Fossetti e Alessandro Bruni, che hanno soddisfatto ogni vostra curiosità e risposto ad ogni vostra domanda sul gioco.

Cogliamo l'occasione per invitarvi ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye, un requisito indispensabile per poter interagire con la redazione e gli altri utenti della community. Cliccando sul simbolo a forma di cuore in alto a destra, inoltre, attiverete la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così verrete avvertiti poco prima dell'inizio della diretta.

Ricordiamo che il survival horror di Capcom approderà su PlayStation 4, Xbox One e PC venerdì 25 gennaio. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la recensione di Resident Evil 2 Remake a cura nel nostro Alessandro Bruni.