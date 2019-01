Resident Evil 2: dove trovare e aprire gli Armadietti delle munizioni

Per sopravvivere all'orrore di Resident Evil 2 è importante armarsi al meglio, aprendo i vari Armadietti disseminati nel mondo di gioco. In questa mini-guida vi forniremo i relativi codici richiesti per aprirli e raccogliere le munizioni contenute al loro interno.

Spogliatoio (CAP)

Il primo armadietto si trova nello spogliatoio degli uomini al secondo piano della stazione di polizia. Sarà proprio davanti te quando aprirete la porta. Fate attenzione a quale anta aprire, dato che quella accanto conterrà uno zombie pronto ad attaccarvi. Il codice di questo armadietto si trova nella sala operativa al primo piano della stazione di polizia, scritta sulla lavagna: CAP. Una volta aperto l'armadietto, Leon troverà delle munizioni per il fucile a pompa, mentre Claire acquisirà dei colpi per il suo lanciagranate.

Stazione di Polizia, terzo piano (DCM)

Il secondo armadietto si trova al terzo piano della stazione di polizia, accanto al manichino. Il codice è scritto in un rotolo di pellicola nel poligono di tiro del Garage, dietro la porta apribile con la chiave diamante. Dovrete sviluppare la pellicola nella Stanza Oscura al primo piano della stazione di polizia, dove si trova la save room. La combinazione di questo armadietto è DCM. Leon riceverà alcune munizioni per la magnum, mentre Claire troverà dei colpi per il mitragliatore.

Sala di controllo delle Fognature (SZF)

Per trovare il terzo armadietto dirigetevi verso la sala di controllo delle fogne superiori (seguite la passerella che vi porta sopra la funivia) e atterrerete nella sala di controllo, dove ad attendervi ci saranno alcuni zombi. Il codice di questo armadietto si trova su un volantino jazz, nella stanza ricreativa del personale (vi servirà la chiave che troverete sulla scrivania). La combinazione in questione è SZF. Questo armadietto premierà Leon con le munizioni magnum, e Claire con i colpi per i mitragliatori.

