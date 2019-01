Resident Evil 2: dove trovare le chiavi di Picche, Quadri, Cuori e Fiori

Per visitare tutte le stanze di Resident Evil 2 avrete bisogno di aprire le porte chiuse con l'ausilio delle relative chiavi. In questa mini-guida vi spiegheremo dove trovare le chiavi di Picche, Quadri, Cuori e Fiori nella stazione di polizia con Leon e Claire.

Chiave di Picche

La Chiave di Picche può essere raccolta sia da Leon che da Claire nel corso dell'avventura. La troverete all'interno del ripostiglio ovest del terzo piano. Andate verso l'armadietto in fondo al corridoio e girate nella stanza adiacente per trovare la Chiave di Picche in cima alla scrivania, accanto a una statuetta.

Chiave di Quadri

Anche la Chiave di Quadri può essere trovata sia da Claire che da Leon. Prima di cercarla, però, dovrete ottenere tutti e tre i medaglioni della statua della dea. La chiave si trova all'interno dell'obitorio, sotto la stazione di polizia. Una volta che avrete ottenuto i medaglioni, dirigetevi verso l'obitorio e aprite i cassetti. La Chiave di Quadri sarà su uno dei cadaveri zombie.

Chiave di Cuori

La Chiave di Cuori è relativamente semplice da trovare in Resident Evil 2. Tuttavia, per raccoglierla sarà necessario giocare nei panni di Claire (sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato cosa comporta iniziare l'avventura con Leon o Claire). Questa chiave si trova nell'ufficio del capo della stazione di polizia. La troverete facilmente non appena Claire entrerà nell'ufficio dal parcheggio.

Chiave di Fiori

Per ottenere la Chiave di Fiori dovrete giocare nei panni di Leon. Come visto per la Chiave di Quadri, avrete bisogno dei tre medaglioni della statua della dea. La Chiave di Fiori si trova nella stanza della caldaia, area che potrete raggiungere dopo aver esplorato la struttura sotto la stazione di polizia.

Ottenere queste chiavi vi permetterà di sbloccare le relative porte, così da ottenere importanti ricompense nel corso dell'avventura. Se invece avete bisogno di fare il pieno di munizioni, non dimenticate di consultare la nostra Guida agli Armadietti di Resident Evil 2.