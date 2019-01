Resident Evil 2: l'espansione Ghost Survivors sarà divisa in tre parti

Ieri Capcom ha annunciato Ghost Survivors, nuova modalità di Resident Evil 2 Remake disponibile come aggiornamento gratuito dal 15 febbraio su PlayStation 4, Xbox One e PC. Adesso arriva però un chiarimento riguardo le modalità di distribuzione.

Ghost Survivors racconterà le storie di tre sopravvissuti e sarà diviso in altrettanti parti: la prima, No Time to Mourn (con protagonista il proprietario del negozio di armi di Raccon City) sarà effettivamente giocabile dal 15 febbraio mentre gli altri episodi, intitolati Runaway e Forgotten Soldier, verranno pubblicati successivamente, non è chiaro se a cadenza mensile o con tempistiche differenti, in ogni caso sottolineiamo come tutti i contenuti saranno gratuiti.

Il 15 febbraio inoltre arriveranno i costumi classici 1998 per Leon e Claire, anche questi distribuiti gratis su Steam, PlayStation Store e Xbox Store. Resident Evil 2 Remake ha raggiunto quota tre milioni di copie distribuite in tutto il mondo nei primi quattro giorni di presenza sul mercato, sicuramente un risultato positivo che potrebbero spianare la strada al remake di Resident Evil 3 Nemesis...