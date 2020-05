Resident Evil 2 in Europa: il gioco Capcom compie 22 anni!

A ricordarci l'appuntamento è Capcom Italia, dalle pagine del proprio profilo Facebook, con un messaggio d'auguri indirizzato all'iconica produzione, ancora oggi tra le più amate dell'intera serie.

Nella giornata odierna, 8 maggio 2020, Resident Evil 2 festeggia infatti il proprio ventiduesimo anniversario. La prima pubblicazione del gioco in territorio europeo risale infatti all'8 maggio 1998, giorno in cui le avventure di Leon Kennedy e Claire Redfield entravano per la prima volta nelle case dei videogiocatori del Vecchio Continente.

A distanza di oltre vent'anni, il titolo occupa ancora un posto speciale nel cuore di molti appassionati: a testimoniarlo anche il grandioso successo riscosso dalla pubblicazione di Resident Evil 2 Remake nel corso del 2019. Il rifacimento dell'iconico secondo capitolo della saga ha infatti unito critica e pubblico nell'offrirne un giudizio ampiamente positivo. Il ritorno di Claire e Leon in una Raccoon City completamente ricostruita ha fatto la gioia di moltissimi utenti PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Il percorso aperto da Resident Evil 2 Remake è in seguito proseguito con un rifacimento anche del terzo capitolo della saga. Ad ora non è chiaro quale sarà il progetto destinato a fare seguito a Resident Evil 3 Remake, ma diversi rumor puntano in direzione dell'annuncio di un Resident Evil 8 particolarmente cupo.