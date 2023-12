Resident Evil 2: fan della serie horror di Capcom lo trasforma in un FPS in stile PS1

D'accordo, Resident Evil 2 Remake è il RE più venduto della storia ma la versione originaria del cult horror di Capcom rimane uno dei capitoli più amati. Ce lo ricorda lo sviluppatore indipendente che ha realizzato una versione fan made di Resident Evil 2 in prima persona e con grafica in stile PS1.

Frutto del lavoro svolto dal designer amatoriale Perroautonomo, Biohazard2 è uno sparatutto in prima persona per PC con grafica 'nostalgica' in stile PlayStation 1 che si rifà alle atmosfere, alla storia e ai personaggi dell'originario Resident Evil 2.

Si tratta perciò di un progetto indipendente e completamente gratuito, come ricorda lo stesso sviluppatore dalla pagina Itch.io aperta per consentire agli appassionati della serie di scaricare a zero euro la demo della sua reinterpretazione fan made e in stile FPS dell'horror lanciato originariamente da Capcom nell'ormai lontano 1998.

Cosa ne pensate di questo progetto amatoriale? Date un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo e fatecelo sapere con un commento. Per rimanere in tema, qui trovate tutte le informazioni per scaricare gratis la demo del Fan Remake di Dino Crisis dalle pagine di NexusMods. Se volete ripercorrere la storia della serie di RE, il nostro consiglio non può che essere quello di restare su questi lidi per leggere il nostro approfondimento sui momenti jumpscare più indimenticabili di Resident Evil 2.