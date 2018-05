Resident Evil 2 festeggia il ventesimo compleanno in Europa

Era l'8 maggio 1998 (il 9 in molti territori, compresa l'Italia) quando Resident Evil 2 fece la sua comparsa in Europa, con qualche mese di ritardo rispetto al lancio in Giappone e Nord America, avvenuto a gennaio dello stesso anno.

Una delle più grandi esclusive PlayStation dell'anno arrivava in Europa nello stesso mese di Tekken 3 e Gran Turismo, a testimonianza di uno dei periodi più interessanti per la storia dei videogiochi. Dopo aver sconvolto l'Oriente e gli Stati Uniti con la sua dose di violenza shock, il survival horror Capcom era finalmente pronto a debuttare anche sul mercato europeo, riscuotendo sin da subito un grandissimo successo di pubblico e critica.

Pubblicato inizialmente solo su PlayStation, in seguito Resident Evil 2 è arrivato anche su PC e Nintendo 64, particolarmente noto l'episodio dell'estate 1999 che ha portato alla messa al bando del gioco nel nostro paese, a causa dell'eccessiva dose di violenza riscontrata nella produzione Capcom.

Resident Evil 2 è ancora oggi uno dei videogiochi più acclamati di tutti i tempi, nonchè uno dei titoli più venduti della storia. Capcom ha da tempo annunciato di essere al lavoro su Resident Evil 2 Remake, titolo di cui però si sono perse le tracce da qualche anno. L'E3 di Los Angeles, in programma dal 12 al 14 giugno, potrebbe essere l'occasione giusta per svelare il gioco, proprio nell'anno in cui si festeggia il ventesimo anniversario.

Quali sono i vostri ricordi legati a Resident Evil 2? Raccontateceli nello spazio qui sotto dedicato ai commenti!