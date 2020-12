Resident Evil 2 e FIFA 21 nel Calendario dell'Avvento GameStopZing del 3 dicembre

Terzo giorno di offerte del Calendario dell'Avvento di GameStopZing, anche per la giornata di oggi (giovedì 3 dicembre) GSZ propone una selezione di prodotti in offerta per 24 ore.

Tra le promozioni di oggi troviamo FIFA 21 per PS4 e Xbox One a 39.98 euro, questa edizione include l'upgrade gratis alle versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, disponibili dal 4 dicembre. Need for Speed Hot Pursuit Remastered costa 19.98 euro, prezzo ancora più basso per Resident Evil 2 Remake venduto a 14,98 euro.

In offerta anche le cuffie Turtle Beach Ear Force Recon 50P Black a 19.98 euro, si continua poi con i giochi: Star Wars Squadrons costa 19.98 euro mentre EA Sports UFC 4 ha un prezzo di 39,98 euro. Le cuffie Turtle Beach Ear Force Recon 50X Black costano 19.98 euro, stesso prezzo per le Turtle Beach Recon 50.

Infine, in promozione anche i Calendari dell'Avvento Funko dedicati a Nightmare Before Christmas, Dragon Ball Z e Harry Potter, proposti a 35.99 euro l'uno, in sconto fino all'8 dicembre. Il Calendario dell'Avvento GameStopZing andrà avanti fino al 24 dicembre, ogni giorno GSZ proporrà nuovi sconti e offerte speciali valide solo per un giorno, dunque affrettatevi prima che sia troppo tardi, trascorse le 24 ore i prodotti torneranno ad essere venduti a prezzo pieno.