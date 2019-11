Resident Evil 2 è Gioco dell'Anno ai Golden Joystick Awards, Cyberpunk 2077 il più atteso

Si è da poco conclusa la cerimonia di premiazione della trentasettesima edizione dei Golden Joystick Awards, premi basati sulle votazioni assegnate dai videogiocatori sul sito ufficiale dell'organizzazione negli ultimi mesi.

Ad ottenere il premio Ultimate Game of the Year, il più ambito in assoluto, è stato il remake di Resident Evil 2, che è riuscito a battere concorrenti del calibro di Control, Gears 5, Sekiro: Shadows Die Twice e The Outer Worlds. L'orrore secondo Capcom si è anche aggiudicato il riconoscimento per il miglior audio.

World of Warcraft Classic, Days Gone, Gears 5 e Super Smash Bros. Ultimate devono invece "accontentarsi" dei premi per il miglior gioco sulle rispettive piattaforme di appartenenza, ovvero PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Il titolo più atteso dai videogiocatori (prevedibilmente?) si è rivelato essere Cyberpunk 2077. Degno di menzione anche il Lifetime Achievement conferito a Yu Suzuki, che tra pochi giorni vedrà debuttare il suo Shenmue 3. A seguire potete consultare tutti i premi assegnati nel dettaglio:

Best Storytelling – Days Gone

Best Multiplayer Game – Apex Legends

Still Playing Award – Minecraft

Best Visual Design – Devil May Cry 5

Best Indie Game – Outer Wilds

Esports Game of the Year – Fortnite

Best Audio – Resident Evil 2

Best Game Expansion – GTA Online: Diamond Casino Update

Best VR/AR Game – Beat Saber

Best Gaming Hardware – Nvidia 20-Series Super Graphics Card

Best Performer – Logan Marshall-Green

Studio of the Year – Epic Games

Best New Streamer/Broadcaster – Ewok

Breakthrough Award – House House

Mobile Game of the Year – BTS World

Outstanding Contribution – Life is Strange

PC Game of the Year – World of Warcraft Classic

PlayStation Game of the Year – Days Gone

Xbox Game of the Year – Gears 5

Nintendo Game of the Year – Super Smash Bros. Ultimate

Most Wanted Game – Cyberpunk 2077

Critics’ Choice Award – Control

Lifetime Achievement – Yu Suzuki

Ultimate Game of the Year – Resident Evil 2

Cosa ne pensate dei vincitori? Secondo voi hanno trionfato meritatamente?