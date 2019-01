Resident Evil 2 Guida: come vincere nella modalità The 4th Survivor

Anche il remake di Resident Evil 2 include la modalità bonus The 4th Survivor, disponibile dopo aver terminato le campagne di Leon e Claire con una valutazione pari ad A. Di seguito vi daremo alcuni consigli utili per vincere in questa modalità extra.

Nella modalità The 4th Survivor vestiremo i panni dell'agente Hunk, con l'obiettivo di fuggire all'apocalisse zombie di Raccoon City mentre trasporteremo un campione del G-Virus. Anche se saremo armati di tutto punto, i nemici saranno abbastanza agguerriti da metterci in seria difficoltà, costringendoci a ricorrere al fuoco solo quando strettamente necessario. Ecco alcune strategie che vi suggeriamo di seguire per aumentare le vostre probabilità di sopravvivenza:

Pensate in anticipo

Il modo migliore per vincere in The 4th Survivor è quello di pensare in anticipo, cercando di capire con cosa avete a che fare. Nonostante il ritmo più veloce e l'abbondanza di armi a disposizione, il focus della rimane incentrato sulla sopravvivenza. Dato che la morte sarà ancora più probabile del solito, a ogni tentativo imparerete gradualmente a riconoscere meglio il comportamento dei nemici e i loro pattern di movimento. Questi non cambiano mai tra una partita e l'altra, permettendovi di memorizzarli con assoluta precisione. Sfruttate la cosa a vostro vantaggio, in modo da trovare il miglior percorso possibile per evitare gli attacchi dei nemici, e in particolare per fuggire al confronto diretto col Tyrant.

Risparmiate le munizioni

Hunk disporrà di tutto l'occorrente per superare le numerose minacce nelle Fogne e nella stazione di polizia. Sebbene sia armato con una pistola, un mitragliatore, una magnum e un fucile a pompa - insieme a tonnellate di munizioni e oggetti di supporto - vi raccomandiamo di risparmiare le vostre munizioni. Spesso potreste avere la tentazione di scaricare i vostri caricatori sui non morti, ma nella maggior parte dei casi evitare i nemici è la cosa più saggia da fare. Detto questo, potrebbe venire il momento di usare le vostre armi (in particolare la magnum) contro i nemici più pericolosi, come i mutanti che possono uccidervi istantaneamente con una presa. Aprite il fuoco solo quando strettamente necessario, cercando di colpire alla testa per stordire e rallentare gli avversari.

Sfruttate gli oggetti di supporto

Hunk avrà a disposizione anche una serie di erbe, polvere da sparo e armi secondarie. Sebbene queste ultime siano utili per contrattaccare le prese, di fatto si renderanno molto più utili come strumento tattico. Per fare un esempio in particolare, nella sezione sotterranea (poco dopo aver lasciato le fognature) dovrete vedervela con otto zombie nelle immediate vicinanze. Provare a eliminarli con le armi primarie vi costerà molte munizioni, con il concreto rischio di subire l'attacco del branco. Situazioni come questa sono un ottimo momento per lanciare una granata flash, stordire tutti i nemici nelle vicinanze e fuggire.

Aggirate i nemici

In questa modalità incontrerete gli stessi nemici della campagna di Resident Evil 2, ma con una frequenza molto più alta. In alcuni frangenti dovrete vedervela con 10 avversari in uno spazio ristretto, cosa che vi costringerà a rallentare la vostra avanzata. I nemici diventano particolarmente pericolosi quando attaccano in branco. In questi casi vi consigliamo di attirare i nemici verso un punto cieco, per poi aggirarli e allontanarvi da loro. Per fare un esempio, durante il primo tratto attraverso il tunnel, la cosa più intelligente da fare è quella di sfondare ed evadere dagli zombi correndo dietro di loro. Non saranno in grado di reagire abbastanza velocemente da afferrarvi, permettendovi di guadagnare secondi preziosi.

Seguendo queste strategie aumenterete le vostre probabilità di sopravvivenza in The 4th Survivor, portando più facilmente a termine la modalità. Se invece avete bisogno di qualche consiglio per affrontare al meglio il gioco principale, vi rimandiamo alla nostra Guida introduttiva di Resident Evil 2.