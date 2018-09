Resident Evil 2: immagini comparative tra il remake ed il gioco originale

Grazie al profilo Twitter ufficiale del remake di Resident Evil 2 possiamo dare uno sguardo ad alcuni nuovi screenshot che mettono fianco a fianco la versione originale dello storico survival horror di Capcom ed il suo rifacimento, in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One a gennaio 2019.

Le immagini, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, mettono quindi a confronto la realizzazione del Keno Gun Shop, di Ada Wong (cambiata in modo netto nel suo design estetico) e di Claire Redfield mentre scorta Sherry Birkin. Per quanto l'opera originale mantenga un inestimabile valore affettivo, è chiaro come il lavoro di Capcom con il remake sia più che incoraggiante, grazie alle nuove e nettamente più avanzate tecnologie di cui la compagnia può fare utilizzo per donare nuova vita al suo survival horror.

Lasciandovi alla visione delle immagini comparative, vi ricordiamo che Resident Evil 2 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 25 gennaio 2019. Sulle nostre pagine potete trovare il trailer del Tokyo Game Show 2018 sottotitolato in italiano, oltre ad un nuovo video gameplay con protagonista Claire Redfield. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare la nostra Video Anteprima dedicata al titolo di Capcom.