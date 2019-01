Resident Evil 2: la storia di Leon e Claire nella saga horror di Capcom in un Video

La pubblicazione di Resident Evil 2 Remake è ormai imminente. Attesissimo, il Titolo sarà infatti disponibile su PC, Playstation 4 ed Xbox One a partire dal prossimo 25 gennaio.

La nuova edizione di questo vero e proprio classico videoludico è attesissima, come lascia intendere il grande successo riscosso dalla One-Shot Demo resa disponibile da Capcom, in grado di raccogliere, in un arco di tempo ridotto, un numero impressionante di download. Si parla infatti di ben due milioni di videogiocatori che hanno deciso di provare la Demo di Resident Evil 2 Remake.

A ormai pochi giorni di distanza dal lancio, la Redazione di Everyeye ha deciso di alleviare la sofferenza dell'attesa proponendovi un videospeciale completamente dedicato ai trascorsi dei due iconici protagonisti. All'interno del video, che trovate disponibile in apertura, ripercorriamo insieme la storia di Leon e Claire, realizzando un lungo viaggio attraverso i capitoli principali della Serie Capcom, senza però dimenticare spin-off come Revelations 2.



Prima di lasciarvi, vi segnaliamo che, inevitabilmente, all'interno di questo videospeciale saranno presenti numerosi Spoiler: se volete evitare ogni tipo di anticipazione, vi sconsigliamo dunque di procedere oltre. A chi invece non vede l'ora di tornare a immergersi nelle oscure vicende di Racoon City, auguriamo una Buona Visione!