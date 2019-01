Resident Evil 2: Leon o Claire, con quale personaggio iniziare?

Come visto nella versione originale del gioco, anche nel remake di Resident Evil 2 è possibile affrontare l'avventura nei panni di Leon o Claire. Con quale dei due personaggi conviene iniziare la campagna? Quali differenze comporta? Scopriamolo insieme in questa mini-guida.

La scelta del personaggio con cui iniziare Resident Evil 2 potrebbe sembrare poco significativa, dato che nel primo playthrough le differenze tra la campagna di Leon e quella di Claire saranno minime. Le conseguenze della vostra scelta si rifletteranno invece nel secondo playthrough, quando riaffronterete la missione nei panni dell'altro personaggio.

Durante la seconda run rivivrete la storia da una diversa prospettiva, utilizzando armi differenti rispetto a quelle impiegate nella prima. Anche se le campagne di Leon e Claire rimarranno molo simili, i due incontreranno personaggi secondari diversi nel corso dell'avventura. Leon si imbatterà in Ada Wong, mentre Claire collaborerà con una giovane Sherry Birkin.

Leon e Claire iniziano l'avventura con pistole diverse, ed entrambi avranno la possibilità di accedere a zone esclusive durante le loro rispettive campagne. Inoltre ci sono alcune scene uniche per ambedue i personaggi. Leon potrebbe essere la scelta migliore per coloro che hanno giocato la Demo 1-Shot prima del lancio, ma in definitiva rimane una decisione personale dettata dalle vostre preferenze.

Voi con quale personaggio avete intenzione di iniziare? Fatecelo sapere nei commenti.