Resident Evil 2: le migliori Armi da usare contro ogni tipologia di nemico

Come nel gioco originale, anche nel remake di Resident Evil 2 dovremo vedercela contro una grande varietà di avversari. Per aumentare le vostre probabilità di sopravvivenza in combattimento, vi consigliamo le migliori armi da utilizzare contro ogni tipologia di nemico.

Zombie standard

Gli zombie standard possono assorbire una quantità sorprendente di proiettili, anche se riuscite a colpirli alla testa. Il nostro consiglio è di affrontare questa tipologia di nemici con le armi a colpo singolo come la Pistola, dato che utilizzare un fucile automatico sarebbe solo uno spreco di munizioni. Se volete sbarazzarvi di questi nemici con un colpo secco, provate a colpirli da vicino con un Fucile a pompa o a centrarli in testa con la Magnum.

Cani zombie

I cani zombi sono rapidi, ma sono anche abbastanza fragili. Da tre a quattro colpi di pistola di solito sono sufficienti per metterli fuori combattimento. Armi automatiche come la mitraglietta SMG sono efficaci anche in spazi ristretti, ma in genere è meglio evitare lo scontro diretto con queste creature, optando per approcci furtivi. Se il combattimento non può essere evitato, vi raccomandiamo di usare bocche da fuoco leggere e veloci.

Licker

I Licker sono tra i nemici più ostici in assoluto. Sono molto veloci, imprevedibili e possono infliggere una quantità notevole di danni. Se avete bisogno di metterne fuori combattimento uno, non risparmiate sulla potenza di fuoco: usate le armi più potenti in vostro possesso come il Fucile a Pompa e il Lanciagranate. Anche in questo caso, quando possibile, vi suggeriamo di evitare lo scontro diretto optando per un approccio furtivo. Sono ciechi, quindi aggirarli non sarà particolarmente difficile.

Zombie-G

Queste mostruosità da fogna sono abbastanza resistenti, ma hanno un punto debole. Sparate alla spalla sinistra per rivelare un occhio, e colpite quest'ultimo per mettere il nemico fuori gioco. Gli Zombie-G vi afferreranno con una presa mortale se vi avvicinerete troppo, quindi farete meglio a restare indietro e a sparare da lontano. Esponete il punto debole con la vostra Pistola e poi mettete a segno il colpo di grazia con la Magnum. Questi nemici sono molto vulnerabili anche al Lanciagrante e al Lanciafiamme.

Piante zombie

Questi nemici inizieranno ad apparire nelle fasi avanzate dell'avventura. Se una Pianta zombie vi afferra mentre non avete equipaggiato un oggetto di contrattacco, finirà per uccidervi con un colpo singolo. Sparare alle piccole protuberanze gialle sul loro corpo vi aiuterà a metterle fuori combattimento temporaneamente. L'unico modo per per sconfiggerle definitivamente è quello di utilizzare colpi da fuoco. Se state giocando nei panni di Claire potete utilizzare il Lanciagrante, mentre con Leon la soluzione ideale sarà il Lanciafiamme.