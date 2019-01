Resident Evil 2: il mini-gioco The 4th Survivor in un video gameplay 4K (Spoiler)

Nel remake di Resident Evil 2 non poteva certamente mancare The 4th Survivor, mini-gioco extra che vede come protagonista HUNK, agente operativo dell'Umbrella Corporation e quarto sopravvissuto conosciuto al disastro di Raccoon City.

Il mini-gioco può essere sbloccato terminando entrambi gli scenari che vedono protagonisti Leon Scott Kennedy e Claire Redfield con una valutazione pari ad A. La breve vicenda che i giocatori sono chiamati a vivere può essere considerata a tutti gli effetti canonica e vede HUNK lottare per la sopravvivenza contro numerosi nemici e con poche risorse a disposizione.

Dopo aver ottenuto l'accesso al mini-gioco, abbiamo ben pensato di registrare un video gameplay in 4K/30fps su PlayStation Pro, dalla durata di ben 14 minuti. Se non siete ancora riusciti a sbloccare The 4th Survivor e non volete rovinarvi la sorpresa, allora vi consigliamo di non guardarlo. Se invece siete curiosi, lo trovate in apertura di notizia. Buona visione!

Resident Evil 2 Remake è finalmente disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Su Steam è subito diventato il secondo miglior gioco di Capcom di sempre per quanto riguarda gli utenti attivi in contemporanea, pari ad oltre 68 mila, dietro solamente a Monster Hunter World. In vista del lancio, la compagnia giapponese ha pubblicato un trailer in live-action che omaggia il compianto George A. Romero.