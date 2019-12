Resident Evil 2: una mod fa giocare nei panni di Ellie di The Last of Us

L'utente Darknessvaltier ha pubblicato una nuova mod di Resident Evil 2 Remake che consente di giocare nei panni di Ellie di The Last of Us. Se siete curiosi di vedere il risultato finale in azione, potete dare uno sguardo al video riportato in cima alla notizia.

Ellie è apparsa per la prima volta in The Last of Us quando era ancora una ragazzina, e sarà la protagonista assoluta dell'attesissimo The Last of Us Parte 2 in arrivo il 29 maggio 2020 su PlayStation 4.

La nuova mod pubblicata da Darknessvaltier ci permette di giocare nei panni di Ellie nel remake di Resident Evil 2 su PC, rimpiazzando semplicemente il costume di "Elza Walker" di Claire Redfield con il modello poligonale della ragazzina di The Last of Us.

La mod in questione può essere scaricata al seguente indirizzo. Tutto quello che dovete fare per giocare nei panni di Ellie in Resident Evil 2 Remake su PC, dunque, è scaricare e installare la mod, e infine selezionare il costume di "Elza Walker" per Claire Redfield. Cosa ne pensate del lavoro svolto da Darknessvaltier?

A proposito di nuove uscite in arrivo nel 2020, ricordiamo che anche la serie di Resident Evil si prepara ad accogliere un titolo molto atteso dai fan. Stiamo parlando naturalmente del remake di Resident Evil 3, previsto in uscita il 3 aprile 2020 su PS4, Xbox One e PC.