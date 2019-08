Resident Evil 2: una mod permette di giocare nei panni di Cloud di Final Fantasy 7

Il modder "ZeratulYT" ha da poco pubblicato la sua nuova creazione, ovvero una mod che permette di vestire i panni di Cloud Strife di Final Fantasy VII in Resident Evil 2 Remake, ovviamente attivabile solo su PC.

Il file, scaricabile gratis da NexusMods, sostituisce la skin originale di Leon/Claire con quella di Cloud, al momento il modello utilizzato presenta purtroppo texture in bassa risoluzione e in generale una qualità estetica non troppo elevata ma l'autore ha affermato di essere già al lavoro per migliorare il personaggio. Tra le mod più interessanti di Resident Evil 2 Remake segnaliamo anche i file di modifica dedicati a 2B di NieR Automata, Excella Gionne e CJ e Big Smoke di GTA San Andreas.

Lanciato lo scorso mese di gennaio, Resident Evil 2 ha venduto 4.2 milioni di copie, superando le aspettative del publisher, inoltre NPD ha recentemente confermato che Resident Evil è la serie horror più venduta di sempre negli Stati Uniti.

Secondo alcuni rumor, Capcom potrebbe annunciare Resident Evil 8 alla Gamescom, in programma dal 20 al 24 agosto a Colonia, in Germania. La compagnia avrebbe già previsto varie fasi di test a settembre in Giappone e Nord America per far provare il gioco ad un ristretto numero di iscritti al programma Resident Evil Ambassador.