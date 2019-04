Resident Evil 2: una mod permette di utilizzare CJ e Big Smoke

Il recente remake di Resident Evil 2 è stato molto apprezzato dagli utenti e anche la community di modder gli ha dedicato molta attenzione. Dopo la buffa mod che trasforma il terrificante Mr. X in Beachboy X, ecco che arriva una nuova serie di file che permette di vestire i panni di Carl Johnson, protagonista di Grand Theft Auto: San Andreas.

Applicando infatti la mod in questione, sviluppata da BeastGamingHD e Marcos RC, potrete sostituire il modello di Leon Kennedy con quello di Carl Johnson. Ma non è finita qui, poiché a starvi col fiato sul collo non ci sarà il solito omaccione in giacca e cappello, il cui posto sarà preso dal memorabile Big Smoke. A rendere il tutto più buffo è il fatto che la mod non si limita a sostituire i personaggi, ma anche alcuni dei suoni, facendo in modo che Big Smoke ripeta alcune delle frasi estratte direttamente da GTA: San Andreas ogni volta che afferra il giocatore. Insomma, si tratta di una mod davvero divertente da vedere e dedicata a tutti gli appassionati del vecchio e intramontabile titolo targato Rockstar Games.

Prima di lasciarvi ad un filmato che mostra la mod in movimento, vi ricordiamo che qualche giorno fa ha fatto il proprio debutto sugli store digitali un DLC a pagamento per Resident Evil 2 che sblocca immediatamente tutti i contenuti che andrebbero altrimenti guadagnati giocando. Se siete invece curiosi di scoprire gli altri progetti creati dagli utenti, potete dare un'occhiata al video con le migliori mod di RE2 Remake.