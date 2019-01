Resident Evil 2: la modalità gratuita Ghost Survivors arriva il 15 febbraio

Capcom ha annunciato che la modalità The Ghost Survivors verrà resa disponibile per tutti i possessori di Resident Evil 2 Remake mediante un aggiornamento gratuito previsto per venerdì 15 febbraio.

The Ghost Survivors permetterà ai giocatori di vivere le storie alternative di tre persone sfortunate che non ce l'hanno fatta a sopravvivere agli orrori di Raccoon City: il proprietario del negozio d'armi, la figlia del sindaco e il soldato. Le loro storie si intitoleranno, rispettivamente, No Time to Mourn, Runaway e Forgotten Soldier. Per l'occasione, la compagnia giapponese ha pubblicato i primi screenshot tratti dalla nuova modalità, che potete visionare nella galleria allegata in calce.

Il remake di Resident Evil 2, ricordiamo, è disponibile all'acquisto per PlayStation 4, Xbox One e PC da venerdì 25 gennaio. Il titolo è riuscito a conquistare la vetta della classifica inglese, esattamente come fece l'originale vent'anni or sono. A proposito del capolavoro del 1998, i giocatori hanno scovato un Easter egg ad esso dedicato all'interno del remake.