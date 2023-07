Resident Evil 2: i momenti jumpscare più spaventosi del classico Capcom

Gli originali Resident Evil hanno offerto alcuni jumpscare entrati velocemente nell'immaginario collettivo dei fan di survival horror. Ricordiamo ancora bene i cani zombie del primo Resident Evil che sfondano improvvisamente le finestre di un corridoio, ma anche il secondo capitolo della serie ha alcuni momenti davvero spaventosi.

Di seguito, vi elenchiamo tre dei jumpscare più spaventosi dell'originale Resident Evil 2 che hanno contribuito a renderlo ancora più iconico:

Gli zombie dietro la porta

Nei primi Resident Evil le porte che si aprono erano un escamotage per mascherare i tempi di caricamento tra una stanza e l'altra. Sono divenute un simbolo della serie, ma sostanzialmente non hanno altri ruoli oltre a questo. E' quindi un'enorme sorpresa quando, nello Scenario B di Leon o Claire una volta arrivati alla Stazione di Polizia (a tal proposito, qual è lo scenario più iconico di Resident Evil tra la magione e la stazione di polizia?) dal retro non appena superate le strade di Raccoon City, due famelici zombie compaiono all'improvviso quando si prova a riaprire la porta da cui si è entrati. La musica diventa di colpo ansiogena, ed il giocatore non si aspetta di ritrovarsi davanti ai due mostri. Fortunatamente bastano pochi colpi che abbatterli, ma di certo che sorpresa!

Mr. X sfonda la parete

Mr. X, il temibile Tyrant vestito con un impermeabile che ci insegue attraverso l'intera avventura, è un avversario che sa come incutere timore facendo la sua comparsa sempre nelle situazioni più ostiche. Ma un momento in particolare ha fatto saltare dalla sedia i giocatori: dopo aver risolto un enigma nella sala conferenze e recuperato il prezioso ingranaggio che vi servirà più avanti nella vostra avventura, Mr. X sfonda la parete della stanza letteralmente di colpo e senza alcun tipo di preavviso. Ha così inizio una fuga disperata, ma non contento il mostruoso bestione ha il tempo di sfondare un'ulteriore muro proprio mentre stiamo fuggendo lungo i corridoi. Non c'è proprio pace nel nostro viaggio all'inferno!

L'atroce fine di Brian Irons

Brian Irons, il capo dell'R.P.D., è l'antagonista principale della prima parte di Resident Evil 2 ambientata nella centrale. Pazzo e pericoloso, nello Scenario B di Claire l'uomo farà una bruttissima fine per mano di un William Birkin ancora nelle prime fasi della sua mutazione dopo essersi iniettato il G-Virus. Nella camera delle torture posta nel sotterraneo della stazione, Irons verrà trascinato via da Birkin attraverso una botola, con il giocatore costretto ad ascoltare le sue agghiaccianti urla di disperazione mentre viene fatto letteralmente a pezzi dal mostro. Ma non è ancora finita, in quanto il bello arriva esaminando la botola per scendere: il coperchio esplode letteralmente di colpo, cortesia di Birkin che lancia a tutta velocità il corpo smembrato di Irons in superficie. Una brutta fine per il capo, un bello spavento per gli utenti che si preparano ad affrontare Birkin per la prima volta.