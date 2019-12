Resident Evil 2: nuovi indizi sull'aggiornamento a tema Resident Evil 3

Come vi abbiamo raccontato ieri, sembra proprio che sia in arrivo un nuovo aggiornamento di Resident Evil 2 che ha in qualche modo a che fare con Resident Evil 3 annunciato ufficialmente durante l'ultimo PlayStation State of Play.

Un primo indizio era stato dato dall'aggiunta di un achievement su Steam, secondo cui i giocatori avrebbero dovuto trovare una lettera di Jill Valentine, che spiega la missione dell'agente S.T.A.R.S. a Raccoon City.

Lo stesso achievement è stato trovato anche sulla versione Xbox One del gioco, che mostra anche un'immagine relativa proprio al trofeo in questione. Nella foto si vedono Jill che incontra Robert Kendo, di Resident Evil 2, un incontro mai mostrato prima nella storia del franchise, per cui potrebbe trattarsi di un vero e proprio DLC che racconti una storia inedita, anziché una semplice lettera da trovare alla stazione di polizia.

Un nuovo particolare lo si può notare dalla faccia dello stesso Kendo, che sembra avere cicatrici più fresche rispetto a quanto visto nella storia principale di Resident Evil 2. I due inoltre si trovano nel retro di un negozio di armi e fuori non sta piovendo, altra differenza rispetto al gioco vero e proprio. Potremmo star assistendo dunque ad un incontro avvenuto prima di Resident Evil 2?

Insomma, voi che ne pensate? Siete contenti del probabile arrivo del nuovo DLC di Resident Evil 2 Remake? Credete in un annuncio durante i Game Awards di stanotte?