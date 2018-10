Resident Evil 2: i nuovi screenshot ci mostrano Claire, gli zombie e un licker

Capcom ha pubblicato una serie di screenshot inediti di Resident Evil 2. Nei nuovi scatti, interamente dedicati a Claire, vediamo la protagonista femminile alle prese con un licker e alcuni nemici infetti.

Come molti di voi sapranno, in Resident Evil 2 Claire è una studentessa universitaria alla ricerca del fratello scomparso, ovvero Chris Redfield, il protagonista del primo capitolo. Le sue ricerche la porteranno proprio a Raccoon City, nel bel mezzo di un'epidemia zombie. Gli scatti che potete osservare nella galleria a fine news ci offrono la possibilità di osservare da vicino uno dei licker che dovremo fronteggiare nel corso dell'avventura. Che ne pensate delle nuove immagini di Resident Evil 2?

Pochi giorni fa Capcom ha pubblicato anche un video gameplay della durata di circa 30 minuti in cui, oltre alle ambientazioni e ai nemici, ci vengono mostrate alcune delle opzioni di personalizzazione, come la possibilità di modificare l'ampiezza del campo visivo e la velocità della rotazione della telecamera. Recentemente sono inoltre comparse online alcune immagini comparative che mettono fianco a fianco la versione originale del survival horror di Capcom e il remake di prossima uscita. Ricordiamo che Resident Evil 2 sarà disponibile a partire dal 25 gennaio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.