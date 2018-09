Resident Evil 2: il nuovo video gameplay ci mostra Claire Redfield in azione

Dopo aver ammirato Resident Evil 2 nel suo nuovo Story Trailer, possiamo ora tornare a dare uno sguardo al gameplay del promettente rifacimento dello storico survival horror di Capcom.

Il filmato di gameplay, catturato dalla testata di Dualshockers e che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, ci consente di seguire Claire Redfield, uno dei due personaggi che potremo scegliere per affrontare il gioco, nel mentre si avventura nelle tetre e oscure ambientazioni del titolo. Viene inoltre mostrata la battaglia contro un mostruoso nemico particolarmente ostico da abbattere, soprattutto considerando che il remake rispetterà l'anima survival del gioco originale, e non vi darà a disposizione grandi quantitativi di armi e munizioni. Naturalmente, vi sconsigliamo la visione nel caso vogliate preservare pienamente la vostra esperienza ed evitare spoiler.

Lasciandovi alla visione del video gameplay, vi ricordiamo che Resident Evil 2 sarà pubblicato il 25 gennaio 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One (disponiile per il pre-order la Collector's Edition da GameStop a 299,98 euro). Per tutti i dettagli aggiuntivi sull'attesissimo titolo di Capcom, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.