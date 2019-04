Resident Evil 2 in offerta sul PlayStation Store nel weekend

Resident Evil 2 Remake è la nuova Offerta del Weekend sul PlayStation Store italiano: da oggi e fino al 9 aprile il gioco Capcom è in vendita a prezzo scontato, offerta valida per la versione Standard e per la ben più ricca Deluxe Edition.

Resident Evil 2 Standard Edition costa 39.99 euro anzichè 59.99 euro (sconto del 33%) mentre la Deluxe Edition ha un prezzo di 49.99 euro anzichè 69.99 euro, con un risparmio pari al 28% sul costo di listino. Cosa include esattamente questa versione?

Il gioco completo

Costume per Leon: Sceriffo di Arklay

Costume per Leon: Noir

Costume per Claire: Militare

Costume per Claire: Noir

Costume per Claire: Elza Walker

Arma deluxe: Samurai Edge Albert

Colonna sonora Versione originale

Infine, i contenuti aggiuntivi citati sopra possono essere acquistati anche singolarmente come parte del DLC Extra Pack ora in vendita a 11.99 euro anzichè 14,99 euro. Ricordiamo che l'offerta su Resident Evil 2 è già disponibile sul PlayStation Store e terminerà il 9 aprile.

Residennt Evil 2 Remake è stato lanciato sul mercato a fine gennaio riscuotendo sin da subito un enorme successo di pubblico e critica, secondo alcuni rumor Capcom avrebbe già messo in produzione il remake di Resident Evil 3 Nemesis, al momento però il gioco non è ancora stato annunciato...