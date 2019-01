Resident Evil 2: le prime due ore di gameplay in italiano

Resident Evil 2 Remake esce oggi nei negozi e per l'occasione vi proponiamo le prime due ore di gameplay del survival horror Capcom, giocato da Alessandro Bruni. In apertura trovate la replica del livestream andato in onda su Twitch il 24 gennaio dalle 12:00.

Il video contiene ovviamente spoiler sul gioco e sulla trama, andando a coprire le prime due ore di Resident Evil 2, se non volete anticipazioni potete dunque interrompere qui la lettura e non premere play nel player video che trovate qui sopra. Su Everyeye.it trovate anche dieci minuti di gameplay con Ada Wong e il trailer di lancio in live action che omaggia le pellicole horror di George Romero, da sempre ispirazione per la saga di Resident Evil.

Se volete saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Resident Evil 2 e alla Video Recensione, ricordandovi che RE2 Remake è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One insieme a una day one patch da 500 MB che risolve alcuni bug e migliora la stabilità generale del gioco.