Il produttore di Resident Evil 2 racconta le idee e la tecnologia dietro il Remake

Capcom ha recentemente pubblicato il suo rapporto annuale per gli analisti e gli azionisti che include un interessante rapporto di Tsuyoshi Kanda, il produttore del remake di Resident Evil 2 previsto per il 2019.

Tsuyoshi Kanda ha parlato dell'accoglienza ricevuta da parte del pubblico dalla rivelazione di Resident Evil 2 all'E3 di quest'anno e delle origini del progetto e della tecnologia che interesserà il remake. Dal report annuale leggiamo:

"Gli Zombie sono davvero spaventosi!' 'Sembra così reale... è terrificante ma non riesco a smettere di giocare!', queste sono solo alcune delle reazioni dei giocatori all'E3, una delle più grande fiere di videogiochi al mondo che si tiene ogni anno negli Stati Uniti. Quando Resident Evil 2 è stato annunciato in conferenza, il pubblico è esploso. Si è presto formata una lunga fila allo stand Capcom dove tanti appassionati desideravano provare la versione demo. 'Questo è il Resident Evil che aspettavamo!' è stata la reazione dei fan, una reazione molto più positiva di come l'avevamo immaginata.

L'originale Resident Evil 2 pubblicato nel 1998 è considerato ancora oggi, a distanza di 20 anni, un vero capolavoro. Non è un compito facile prendere un titolo del genere e riproporlo utilizzando la tecnologia attuale cercando di soddisfare sia i nuovi che i vecchi giocatori. Tuttavia, questa sfida è stata affrontata con grande motivazione ed entusiasmo dal nostro team. Abbiamo iniziato lo sviluppo di Resident Evil 2 con l'intenzione di soddisfare le aspettative dei giocatori e con la volontà di utilizzare i migliori strumenti a nostra disposizione. In realtà, in quel periodo, molti membri del team erano impegnati con Resident Evil 7, il quale ha offerto una nuova esperienza al mondo degli horror introducendo la realtà virtuale.

Resident Evil 2 mira a diventare sia un titolo horror che di intrattenimento, trattandosi di un videogioco spaventoso ma allo stesso tempo avvincente. Ogni giocatore sceglie diversi modi con cui approcciarsi al gioco. Penso che, pur essendo focalizzato sull'horror, la diversità sia uno dei punti di forza di questa serie. Durante le fasi di progettazione di Resident Evil 2 è stato molto importante per noi rispettare il capitolo originale. Per questo, oltre alla trama, al gameplay e alla grafica, ci siamo concentrati molto sull'audio. Per la costruzione della trama abbiamo seguito ovviamente quella originale dando una maggiore attenzione agli elementi di Pathos. Per amplificare la paura di essere divorati dagli zombie abbiamo utilizzato una prospettiva in terza persona che consente all'utente di vedere sia il personaggio sia gli zombie in avvicinamento.

Per la grafica abbiamo utilizzato il motore RE ENGINE di nostra proprietà in grado di creare un mondo fotorealistico che potrebbe essere facilmente scambiato per un live action. Per quanto riguarda l'audio, abbiamo utilizzato una cabina audio 3D con Dolby Atmos 7.1.4 di proprietà della Capcom. Grazie a questo strumento è possibile cambiare il suono in tempo reale utilizzando una tecnologia binaurale per un audio realistico che farà sentire i giocatori al centro dell'azione. I lamenti degli zombie saranno percepiti da tutte le direzioni influenzando così non solo in senso della vista ma anche quello dell'udito aumentando la sensazione di terrore.

Proseguendo con il nostro lavoro, faremo leva sulle competenze di marketing che abbiamo accumulato finora per promuovere il gioco nelle principali regioni in occasione di grandi eventi, in aree come il Nord America, l'Europa, il Giappone e l'Asia, nonché anche nel crescente mercato sud americano. Spero vivamente che tutti siano in attesa della rinascita del nuovo ma allo stesso tempo nostalgico Resident Evil 2."

Resident Evil 2 sarà disponibile a partire dal 25 Gennaio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se siete interessati a scoprire di più sul terrificante mondo di Resident Evil 2 vi invitiamo a leggere la nostra intervista a Tsuyoshi Kanda e Kazunori Kadoi incontrati alla Gamescom.