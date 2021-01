Resident Evil 2 per PS4 in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

Continua a scendere il prezzo di Resident Evil 2 Remake per PlayStation 4, il survival horror Capcom è in offerta al prezzo speciale di 23.50 euro, solamente per un periodo limitato e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Vesti di nuovo i panni del giovane poliziotto Leon Kennedy e dell'intrepida studentessa del college Claire Redfield e cerca di scoprire i terrificanti misteri che circondano la caduta di Raccoon City e i catastrofici eventi che avrebbero influenzato il futuro della saga di Resident Evil. Ri-disegnato per il XXI secolo, Resident Evil 2 unisce l'esplorazione, la risoluzione di enigmi e le meccaniche survival dell'originale, a una maggiore e più moderna profondità visiva, combattimenti più reattivi e ambienti più vasti.

Compra Resident Evil 2 a 23.50 euro su Amazon.it, l'offerta è valida solamente sull'edizione standard per PlayStation 4, in versione UK multilingua. Una buona occasione per acquistare il remake di uno dei più grandi classici della storia dei videogiochi, vero caposaldo del genere horror e non solo, un titolo capace di segnare in maniera indelebile più di una generazione.

Sicuramente un buon antipasto in attesa di Resident Evil Village, previsto per il prossimo mese di maggio su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PlayStation 5.