Resident Evil 2: pubblicate nuove clip della serie RE2 Report

La divisione giapponese di Capcom ha pubblicato nuove mini clip della serie Resident Evil 2 Report, incentrate sui contenuti della versione di prova, su Hank e Tofu e sulle granate. Inoltre è stato diffuso un lungo video che vede Shuhei Yoshida impegnato a giocare con la One Shot Demo

Moga Mogami e Shuhei Yoshida (presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios) si intrattengono per venti minuti con la versione di prova di Resident Evil 2, purtroppo tutte le clip presentano esclusivamente l'audio in lingua giapponese, in ogni caso si tratta di materiale certamente interessante aspettando l'uscita di questo attesissimo remake.

Nelle scorse ore Capcom ha diffuso anche un nuovo Cinematic Trailer con sequenze inedite di Resident Evil 2 Remake. Il gioco uscirà il 25 gennaio in Europa nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC, l'ottima accoglienza riservata al progetto potrebbe spingere la casa di Osaka a lavorare su Resident Evil 3 Nemesis Remake in futuro, sebbene al momento la compagnia abbia risposto con un "no comment" a questa ipotesi.