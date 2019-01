Resident Evil 2: pubblicati cinque nuovi video della serie Report

Mentre il remake di Resident Evil 2 esce oggi in tutto il mondo, Capcom continua a diffondere gli ormai noti video brevi della serie Report. Quelli mostrati oggi sono relativi a una minaccia nelle fogne, la stazione di polizia, la Umbrella Corporation, i personaggi e le orrende creature che ci aspettano nel videogame.

Come di consueto potete trovare i video in calce alla news, ma se la vostra voglia del survival horror di Capcom non fosse ancora sazia, sul nostro sito trovate diverso materiale che potrà soddisfarvi.

Oltre ovviamente a consigliarvi la nostra recensione di Resident Evil 2, potete anche vedere le prime due ore di gameplay in italiano (ma occhio agli spoiler!) del gioco che è stato recentemente lodato da Digital Foundry, che l'ha definito "Un remake perfetto".

Capcom ha inoltre diffuso un trailer cinematografico per celebrare l'uscita del videogame, pensato originariamente per essere uno spot per la TV giapponese, e che ricrea alcune delle cutscene che vedremo all'interno del gioco. Potete inoltre testare con mano in prima persona il ritorno del celebre survival horror scaricando la "1 Shot Demo", che ha macinato numeri incredibili arrivando a superare i 3 milioni di download.