Resident Evil 2: pubblicato il trailer conclusivo della 1-Shot Demo

Come già anticipato dal comunicato stampa ufficiale di Capcom, portando a termine la 1-Shot Demo di Resident Evil 2 si sbloccherà un nuovo trailer del gioco, che farà da preludio all'ormai imminente lancio ufficiale previsto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

In Italia la demo è attesa per la giornata di domani, venerdì 11 gennaio, ma in Neo Zelanda i giocatori hanno già avuto la fortuna di mettere in download il contenuto e portarlo a termine. Il video, che potete visionare tramite il tweet che trovate in calce alla notizia, potrebbe contenere spoiler sull'atteso survival horror: in caso vogliate giocare Resident Evil 2 privi di anticipazioni, vi consigliamo - per quanto difficile sia - di desistere.

La 1-Shot Demo di Resident Evil 2 vi permetterà di vestire nuovamente i panni dell'agente di polizia Leon Kennedy, a più di 20 anni di distanza dal lancio dell'originale titolo horror uscito su PlayStation One. Potrete aggirarvi tra le oscure e tetre ambientazioni di Raccoon City soltanto per 30 minuti: in questo lasso di tempo dovrete cercare di portare a termine la demo, e sbloccare quindi il filmato conclusivo.

Ricordiamo che Resident Evil 2 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 25 gennaio.