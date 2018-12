Resident Evil 2: Q&A e video Gameplay in onda il 4 dicembre alle 17:00

Appuntamento speciale martedì 4 dicembre alle 17:00 con Resident Evil 2 Remake: per l'occasione la redazione di Everyeye.it sarà in diretta su Twitch per un Q&A dedicato al survival horror di Capcom.

Oltre a rispondere alle vostre domande, vi mostreremo anche alcune sequenze di gameplay registrate durante un recente evento per la stampa, non si tratterà dunque di gameplay live ma in ogni caso vi permetteremo di dare uno sguardo ravvicinato al remake di uno dei videogiochi più acclamati di sempre.

Seguiteci su Twitch a partire dalle 17:00, vi invitiamo a iscrivervi al canale per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, inoltre la registrazione è obbligatoria per poter interagire con la redazione e la community.