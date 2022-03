Resident Evil 2, RE3 e RE7 Biohazard arrivano quest'anno su PS5 e Xbox Series X

Capcom ha annunciato che Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 Biohazard sono in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in versione ottimizzata per le console di attuale generazione.

Tutti e tre i titoli godranno di supporto per il Ray-Tracing, framerate elevato e Audio 3D, su PlayStation 5 ci sarà anche il supporto per il feedback aptico ed i grilletti adattivi del DualSense. Chiunque sia già in possesso di una copia di Resident Evil 3, Resident Evil 2 e Resident Evil 7 Biohazard su PS4 o Xbox One potrà aggiornare gratuitamente i giochi alle versioni next-gen, senza costi aggiuntivi, inoltre una patch sarà disponibile gratis anche su PC.

Nella nota stampa di Capcom non si parla di contenuti aggiuntivi di alcun tipo, non sembrano dunque essere previsti ulteriori DLC o espansioni per i tre giochi. Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 Biohazard sono stati sviluppati con il RE Engine e l'aggiornamento next-gen permetterà ai giocatori di rivivere questi tre classici con un comparto tecnico migliorato e ottimizzato per PS5 e Xbox Series X/S.

Una bella occasione per tuffarsi nuovamente nell'orrore targato Capcom in attesa di scoprire ulteriori novità sul futuro di questa amatissima saga.